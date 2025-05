Déclaration du ministère des Affaires étrangères de la RII à l’occasion du Jour de la Nakba

La déclaration rappelle que :

« Le 15 mai 1948 marque le début de la plus grande tragédie humaine de l’histoire contemporaine de la Palestine, avec l’expulsion de plus de 750 000 Palestiniens et la destruction de plus de 530 villes et villages. »

Elle dénonce les crimes systématiques perpétrés par Israël avec le soutien actif des États-Unis, du Royaume-Uni et de plusieurs pays européens, notamment depuis deux ans, période marquée par des massacres massifs à Gaza, la privation d’eau, de nourriture et de médicaments, et la volonté manifeste d’annihiler l’identité palestinienne.

La déclaration souligne que :

« Ces actes constituent clairement des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide, au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. »

Elle critique vivement les blocages exercés par les États-Unis sur les procédures des juridictions internationales, comme la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, empêchant de tenir Israël pour responsable.

Enfin, l’Iran appelle à :

La fin immédiate du génocide à Gaza,

La fin de l’occupation et la mise en œuvre du droit au retour des réfugiés palestiniens,

La création d’un État palestinien indépendant par un référendum auprès des habitants autochtones de Palestine.

L’Iran réaffirme son soutien total à la résistance légitime du peuple palestinien contre l’occupation et s’oppose à tout plan visant à déplacer de force les populations de Gaza ou de la Cisjordanie.