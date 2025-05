Araghchi : La puissance de défense de l'Iran donne du pouvoir aux négociateurs

Seyyed Abbas Araghchi a évoqué les éléments de puissance dans les négociations nucléaires en cours de l'Iran, en déclarant : "Tout d'abord, les négociations n'ont lieu que lorsque les autres options sont soit irréalisables, soit trop coûteuses. Les négociations reposent sur un principe de compromis, et si quelqu'un pense qu'il peut tout obtenir sans rien donner en retour, cela n'est pas possible. Si un pays a cette puissance, il n'entrera tout simplement pas en négociation."

Il a ajouté : "Si l'autre partie avait été capable de détruire nos installations nucléaires, il n'y aurait pas eu de raison d'entrer en négociations. L'Iran, grâce à ses forces armées qui ont découragé l'ennemi d'une attaque militaire, les a amenés à la table des négociations. La capacité de défense et les missiles de l'Iran donnent du pouvoir aux négociateurs, car ils découragent l'autre partie de toute attaque militaire."

Araghchi a poursuivi : "Si les Américains pouvaient mettre l'Iran à genoux par le biais des sanctions, ils auraient continué sans négocier. Les sanctions ont certes causé des souffrances au peuple, mais elles ne nous ont pas mis à genoux. Si les États-Unis savaient qu'ils pouvaient nous soumettre avec une pression maximale dans les six mois, ils n'auraient pas négocié. La création de capacités dans les domaines nucléaire et scientifique donne au négociateur la possibilité de s'asseoir à la table des négociations."

Seyyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a déclaré à propos des positions contradictoires des Américains dans les négociations nucléaires que ce qui est annoncé dans les médias n'est pas nécessairement ce qui est dit lors des négociations. Il a souligné qu'il y a actuellement une guerre médiatique en cours, et que des positions contradictoires sont souvent entendues de la part des États-Unis et de son gouvernement. Araghchi a lié cela à la question de savoir si cela provient d'un manque de concentration à Washington ou s'il s'agit d'un style particulier de négociation. Cependant, il a insisté sur le fait que le style de l'Iran n'est pas celui-là, et que l'Iran reste fermement attaché à ses principes et positions fondamentaux.

Le chef de la délégation iranienne a ajouté que la défense des droits du peuple iranien dans le domaine nucléaire, y compris le droit à l'enrichissement, fait partie de ces principes fondamentaux, et que l'Iran ne cèdera jamais sur cela, ni dans les médias, ni lors des négociations. Il a souligné que c'est un droit du peuple iranien, et que personne ne peut le nier. Il a également mentionné que bien que le processus nucléaire iranien puisse devenir plus transparent, aucune de ses installations nucléaires ne sera démantelée.