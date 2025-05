Qalibaf : L'Iran et l'Indonésie jouent un rôle clé dans l'établissement de la paix et de la sécurité

Jakarta - IRNA - Le président du Parlement iranien a déclaré que les conditions stratégiques de l'Iran et de l'Indonésie ont permis aux deux pays de jouer un rôle clé dans l'établissement de la paix et de la sécurité, ce qui représente une opportunité importante pour les pays islamiques et autres nations.

Puan Maharani, présidente de la Chambre des représentants de l'Indonésie, a rencontré Mohammad Baqer Qalibaf, qui était à la tête d'une délégation parlementaire pour participer à la 19e conférence de l'Union interparlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (PUIC) à Jakarta, capitale de l'Indonésie, ce jeudi 15 mai. Le président du Parlement iranien a souligné : "Les conditions stratégiques de l'Iran et de l'Indonésie ont fait en sorte que ces deux pays jouent un rôle central dans la promotion de la paix et de la sécurité, ce qui constitue une occasion précieuse pour les pays islamiques ainsi que pour d'autres nations." Il a poursuivi en évoquant l'importance de l'Indonésie dans l'unité et la cohésion des pays islamiques : "Nous devons tous contribuer à résoudre les défis auxquels ces pays sont confrontés. La situation à Gaza est actuellement très difficile et son peuple est opprimé. Il est donc essentiel que vous, en tant que président actuel du PUIC, agissiez de manière significativement différente de lorsque vous étiez membre." De son côté, la présidente de la Chambre des représentants indonésienne a mis en avant l'importance des échanges entre les deux pays : "C'est un honneur pour moi de visiter l'Iran et de bénéficier de votre soutien pour accomplir la mission qui m'a été confiée en tant que présidente de la 19e conférence PUIC."