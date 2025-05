Général Salami : Trump est au centre de l'hostilité envers le peuple iranien

Le général de division Hossein Salami, lors de la première commémoration des martyrs de service à la place Imam Hossein (A) à Téhéran, a indiqué qu'il souhaitait profiter de cette occasion pour comparer les dirigeants et responsables du régime islamique de la République islamique avec ceux des puissances impérialistes, notamment les États-Unis. Il a rappelé que récemment, le président américain avait lancé une campagne de guerre psychologique contre le peuple iranien dans le but de créer des effets destructeurs et démoralisants et de manipuler les esprits du peuple iranien, afin de semer la désillusion et le découragement.

S'adressant directement au président américain, il a déclaré : « Le peuple iranien vous considère comme le meurtrier de son plus grand et populaire héros national, le général Qassem Soleimani. Réfléchissez bien à l'image que vous avez dans l'esprit du peuple iranien. »

Le commandant en chef du CGRI a également souligné : « Monsieur le président, il y a quelques années, vous avez qualifié le peuple iranien de terroriste, disant que l'Iran était une nation terroriste. Comment se fait-il que vous vous prétendiez maintenant ami de ce peuple ? »

Il a ajouté : « Le peuple iranien reconnaît parfaitement ses amis et ses ennemis, et vous êtes au cœur de l'hostilité du peuple iranien. Vous avez sanctionné ce peuple et vous cherchez à empêcher l'arrivée de médicaments aux malades de ce pays. »

Enfin, il a conclu : « Mais vous n'avez pas réussi et vous n'y parviendrez pas»