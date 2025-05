Les Etats-Unis sont complices d’Israël dans le génocide à Gaza (diplomate iranien)

Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies, a déclaré jeudi, lors de la session spéciale de l’ONU à l’occasion de l’anniversaire de la Nakba : « Alors que nous sommes réunis ici, le régime israélien, avec le soutien et la complicité des États-Unis, cible délibérément les hôpitaux, les écoles, les femmes, les enfants, le personnel des Nations Unies, les journalistes, etc. Ces attaques ont jusqu’à présent entraîné le martyre d’environ soixante mille personnes, ainsi que des dizaines de milliers de blessés et de disparus. »

Le haut diplomate de la République islamique d’Iran a ajouté : « Les preuves des crimes horribles de ce régime sont incontestables, et la communauté internationale, la Cour internationale de Justice ainsi que d’autres instances judiciaires compétentes sont pleinement conscientes de l’ampleur de ces atrocités. »

L’ambassadeur d’Iran auprès des Nations Unies a souligné : « Ce n’est là qu’une partie des éléments documentés qui révèlent la poursuite de la Nakba et les souffrances immenses – tant physiques que psychologiques – que le peuple palestinien endure depuis des décennies. »

Dans une partie de son discours, Iravani a évoqué la guerre des récits, la qualifiant d’injustice supplémentaire à l’encontre du peuple palestinien. Il a déclaré : « Depuis des décennies, le peuple palestinien est confronté à une autre forme d’injustice : les récits falsifiés diffusés par le régime sioniste et ses soutiens, en particulier les États-Unis. Ces récits cherchent à inverser les rôles entre victime et criminel ; ils parlent hypocritement de paix tout en élargissant en réalité la portée du génocide et de l’agression ; ils se réclament des droits de l’homme alors qu’ils en sont les plus graves violateurs ; ils invoquent la liberté d’expression, mais réduisent au silence les voix innocentes qui appellent à l’arrêt du massacre ; ils parlent de liberté d’information, mais blanchissent les crimes atroces du régime sioniste. »

Iravani a réaffirmé le droit inaliénable du peuple palestinien à la légitime défense et au retour sur sa terre, et a ajouté : « Le régime sioniste et ses partisans sont les principaux responsables du déplacement de millions de Palestiniens, de l’orphelinat de nombreux enfants, du deuil des familles et de la destruction de la vie quotidienne en Palestine. Ils sont à l’origine de la catastrophe et de l’instabilité dans la région. »

L’ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies a mis en garde : « Alors que la communauté internationale a à plusieurs reprises exigé l’arrêt des attaques contre le peuple palestinien, ce régime et ses soutiens poursuivent l’escalade de ces crimes, dans l’illusion de leur impunité et à l’abri de campagnes de propagande et de fausses déclarations. »