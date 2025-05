L’Iran et la Russie ont souligné l’importance de renforcer leur coopération médiatique

Mohammad Reza Norouzpour, vice-ministre chargé des affaires médiatiques et de la publicité au ministère de la Culture et de l’Orientation islamique, en visite à la tête d’une délégation à Moscou pour participer à la cinquième réunion conjointe de coopération médiatique, a rencontré Mme Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en présence de Kazem Jalali, ambassadeur de la République islamique d’Iran.

Les priorités abordées lors de cet entretien comprenaient le développement de formations spécialisées, l’échange d’expériences professionnelles, la promotion de l’éducation aux médias, le soutien à la diffusion des langues russe et persane, ainsi qu’une coopération structurée dans la lutte contre la désinformation.

Au cours de cette rencontre, l’ambassadeur Jalali a salué les tendances positives dans le développement de la coopération médiatique, annonçant la facilitation des conditions de voyage et d’activité pour les journalistes russes en Iran, tout en soulignant la nécessité de renforcer les relations médiatiques en tant que l’un des piliers des relations bilatérales.

Maria Zakharova, lors de cette rencontre, s’est réjouie de la présence à Moscou de la délégation médiatique iranienne de haut niveau et de sa participation active aux réunions conjointes et ateliers spécialisés. Elle a déclaré que la Fédération de Russie considère sérieusement et avec une vision stratégique le développement de la coopération médiatique avec l’Iran, et accueille favorablement les échanges entre médias, le partage de connaissances et d’expériences professionnelles, ainsi que la coopération conjointe face aux menaces émergentes telles que les fausses informations.

Elle a également invité les journalistes et responsables des médias iraniens à renforcer leur présence en Russie, notamment à participer au forum international sur la lutte contre les fake news, qui sera organisé sous l’égide de la Russie. Elle a souligné l’importance de poursuivre les consultations et les interactions ciblées dans cette voie.