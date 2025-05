Championnats asiatiques d'haltérophilie 2025 : Ayat Sharifi, couronné homme le plus fort d'Asie

Après deux tentatives réussies à 185 kg et 191 kg, Sharifi a décroché l'argent à l'arraché avec un poids de 195 kg. Il a ensuite remporté l'or à l'épaulé-jeté avec 227 kg. Bien qu'il ait soulevé 235 kg à son deuxième essai, le jury a disqualifié l'épaulé-jeté, ce qui l'a empêché de tenter un troisième essai. Son total de 422 kg lui a valu la médaille d'or au classement général.

Les autres médaillés iraniens sont Ali Alipour, qui a remporté deux médailles d'or et une d'argent dans la catégorie des 96 kg, et Alireza Moeini, qui a obtenu une médaille d'or à l'arraché et une médaille de bronze au classement général.

L'Iran s'est classé deuxième au classement général des médailles, juste derrière le pays hôte, la Chine.