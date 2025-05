Pezeshkian visite la foire internationale du livre de Téhéran

Vendredi matin, le président de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian, a visité le 36e salon international du livre de Téhéran, qui se tient à la chapelle Imam Khomeini à Téhéran, coïncidant ainsi avec le dixième jour du salon.

Il convient de mentionner ici que la 36e Foire internationale du livre de Téhéran, intitulée « Lisons pour l'Iran », a débuté le mercredi 7 mai 2025 à la chapelle Imam Khomeini de Téhéran et se poursuivra jusqu'au 17 mai, avec la participation de plus de 2 300 éditeurs dans les différentes sections de la foire.

La 36e édition de la Foire internationale du livre de Téhéran se tient sur une surface d'environ 75 000 mètres carrés dans la chapelle Imam Khomeini, avec 2 360 éditeurs participant à la fois aux sections physique et virtuelle, dont 1 620 sont actifs uniquement dans la section physique.

Dans la catégorie enfants et jeunes, environ 240 éditeurs exposent plus de 31 000 titres sur une surface de plus de 20 000 mètres carrés. La foire du livre de Téhéran compte 230 éditeurs universitaires, plus de 80 éditeurs éducatifs et plus de 1 000 éditeurs généralistes.