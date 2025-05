Qalibaf : Nous, musulmans, devons être la voix des opprimés de Gaza

Mohammad-Bagher Qalibaf, en visite en Indonésie pour participer à la 25e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l’OCI, a assisté ce vendredi 16 mai 2025 (26 Ordibehesht 1404) à la grande prière du vendredi à la mosquée Istiqlal de Jakarta, en présence de 200 000 fidèles, et y a prononcé un discours après la prière.

Le président du Parlement a déclaré : « Aujourd’hui, les yeux du peuple de Gaza, les enfants de Gaza, les femmes de Gaza, les malades de Gaza, sont tournés vers vous et moi. Ils attendent de nous que nous soyons à leurs côtés. Ils veulent que nous soyons la voix de leur oppression et que nous ne les abandonnions pas en ces jours difficiles. »

Qalibaf a poursuivi : « L’Imam Khomeiny (que la paix soit sur lui), en s’en remettant à Dieu, n’a jamais accepté l’oppression. Dès le départ, il a qualifié ce régime de "tumeur cancéreuse" contre le monde islamique et a affirmé qu’il fallait lui résister. Aujourd’hui, ses paroles sont scandées non seulement par les musulmans, mais aussi par tous les défenseurs de la liberté dans le monde. Notre peuple, convaincu des paroles de son imam, a toujours soutenu ce peuple dans la mesure de ses capacités. Aucune pression ni menace ne nous a jamais détournés de ce devoir humain et islamique, et nous poursuivrons ce chemin avec confiance en Dieu, sans jamais abandonner notre soutien. »

Il a souligné : « Aujourd’hui, notre devoir islamique est d’être unis. Avec unité et cohésion, nous ne devons pas permettre au système arrogant mondial de poursuivre le plus grand génocide que l’histoire ait jamais connu. »