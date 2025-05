Pezeshkian : Les livres doivent être écrits en fonction des besoins actuels de la société

Téhéran – IRNA – Le président de la République islamique d'Iran a déclaré que les livres doivent être rédigés en tenant compte des enjeux et des besoins actuels de la société. Il a souligné que les livres sont le fruit du travail et de l’expertise de spécialistes de divers domaines, et que les citoyens doivent avoir le droit de choisir librement les ouvrages qu’ils souhaitent lire.

Massoud Pezeshkian a visité ce vendredi matin, 16 mai, la 36e Foire internationale du livre de Téhéran, organisée dans le complexe de la mosquée Imam Khomeiny (que sa demeure soit au Paradis). Accompagné par le ministre de la Culture et de l’Orientation islamique, Seyyed Abbas Salehi, le président a parcouru les différentes sections du salon, visité plusieurs stands et échangé avec les acteurs du secteur de l’édition afin de prendre connaissance de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en papier. Feuilletant des ouvrages historiques, religieux, des recueils de poésie, des biographies de commandants de la Défense sacrée, le Shahnameh, des romans, des œuvres en sciences humaines et des livres de philosophie, Pezeshkian s’est réjoui de la diversité des contenus proposés et a insisté sur l’importance d’une mise à jour constante du contenu des livres. Il a souligné : « Les livres doivent être écrits en fonction des problèmes et des besoins actuels de la société. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils peuvent servir d’outil efficace pour améliorer et élever le niveau culturel et social. » À la fin de sa visite, le président s’est dit satisfait de la qualité de l’organisation de l’exposition et a ajouté : « Le temps de lecture est limité durant le mandat présidentiel, c’est pourquoi la participation à de tels événements est précieuse pour moi. » Il a encouragé les jeunes à cultiver un lien fort avec les livres, considérant la lecture régulière comme une opportunité de se familiariser avec les idées, les pensées, les courants, de mieux comprendre l’histoire des peuples, les expériences des nations, les clés du succès, ainsi que les visions du monde, les croyances et les convictions. Pezeshkian a conclu en réaffirmant : « Les livres sont le résultat du travail et de la spécialisation d’experts dans différents domaines, et les citoyens doivent avoir le droit de choisir librement les livres qu’ils souhaitent lire. »