Gharibabadi : L’Iran et les trois pays européens déterminés à préserver la voie diplomatique

Dans un message publié sur son compte officiel, ce vendredi 16 mai, Kazem Gharibabadi a indiqué : « Le Dr Takht-Ravanchi (haut diplomate iranien) et moi-même avons accueilli les responsables politiques des trois pays européens à Istanbul. »

Il ajoute que les discussions ont porté sur l’état des négociations nucléaires indirectes et la levée des sanctions.

Gharibabadi souligne que l’Iran et les trois pays européens souhaitent maintenir et optimiser l’usage de la diplomatie, et qu’en cas de besoin, de nouvelles rencontres auront lieu pour poursuivre les échanges.