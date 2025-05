Energie nucléaire pour l'Iran : Un arrêt de l’enrichissement d'uranium n'est pas acceptable (Gharibabadi)

Kazem Gharibabadi, le diplomate de haut rang iranien, dans sa réponse, a souligné : « Nos interlocuteurs dans les négociations savent très bien que la République islamique d'Iran ne compromettra jamais les acquis qu’elle a obtenus grâce au sang des martyrs et à de lourds sacrifices. »

Le vice-ministre a précisé que le droit à l'enrichissement d'uranium est un principe fondamental et non négociable pour l'Iran et que toute proposition de suspension de cette activité n'est pas envisageable.