Rencontre entre les ministres iranien et chinois des communications: l'accent mis sur le développement des coopérations technologiques

Selon le ministère iranien des Communications, lors d'une réunion tenue ce mardi, les deux parties ont souligné la nécessité d’élargir la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la numérisation industrielle, du développement des infrastructures de communication et de la formation des ressources humaines.

Le ministre iranien, Issa Zarepour, a qualifié la République populaire de Chine de partenaire stratégique de la République islamique d’Iran. Il a souligné l’importance du renforcement des relations bilatérales, en évoquant la récente rencontre des présidents iranien et chinois à Kazan (Russie).

Faisant référence au document de coopération stratégique de 25 ans entre l’Iran et la Chine, il a exprimé l’espoir qu’une approche renouvelée et ciblée accélère la mise en œuvre concrète de ce partenariat, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Parmi les autres thèmes évoqués : l’échange d’expériences sur le gouvernement électronique, le développement des services intelligents, et la formation de personnel spécialisé.

Le ministre chinois, Li Licheng, a de son côté souligné les relations historiques et amicales entre les deux pays, affirmant que l’Iran était l’un des partenaires régionaux majeurs de la Chine. Il a réaffirmé l’engagement de Pékin à approfondir la coopération technologique et à mettre en œuvre les engagements du document stratégique de 25 ans.

Selon lui, le développement des partenariats technologiques bilatéraux servira non seulement les intérêts nationaux des deux pays, mais jouera aussi un rôle déterminant dans les échanges technologiques à l’échelle régionale.

À la fin de la rencontre, Li Licheng a invité le ministre iranien à participer à la réunion des ministres des communications des pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai.

Cette visite officielle s’inscrit dans la politique stratégique du gouvernement iranien (14e administration) de renforcer les partenariats technologiques avec les pays amis, dans le cadre de son programme de "diplomatie technologique".

Au programme de ce voyage figurent également :

Un discours à l’université Beihang (la plus grande université technologique de Chine),

Des rencontres avec de hauts responsables chinois,

Des réunions avec les dirigeants de grandes entreprises technologiques,

Et des visites de centres de recherche et d’innovation.

---