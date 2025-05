Araghchi : « Il n’existe aucun scénario dans lequel l’Iran renoncerait à son droit à l’enrichissement »

Dans un message publié sur son compte X, Araghchi a précisé : « L’Iran n’a reçu aucune proposition écrite de la part des États-Unis, ni directement ni indirectement. »

Il a ajouté : « Les messages que nous recevons – tout comme ceux que le monde entier perçoit – restent confus et contradictoires. Néanmoins, la position de l’Iran est ferme et sans équivoque : respectez nos droits et mettez fin aux sanctions ; dans ce cas, un accord sera envisageable. »

Le ministre a insisté : « Je le dis clairement : il n’existe aucun scénario dans lequel l’Iran renoncerait à son droit à l’enrichissement pacifique – un droit reconnu à tous les États parties au Traité de non-prolifération. »

Araghchi a conclu en soulignant : « Le grand peuple iranien a prouvé sa force et sa fermeté face à ceux qui ont tenté de lui imposer leur domination. Nous avons toujours accueilli favorablement un dialogue fondé sur le respect mutuel, et nous rejetons catégoriquement toute forme de coercition. »