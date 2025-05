Gaza: Le bilan des martyrs atteint 53 119 victimes depuis octobre 2023

Dans un communiqué émis ce vendredi 16 mai, le ministère a précisé que plus de 200 blessés ont également été transférés vers les hôpitaux et centres médicaux de la bande de Gaza, à la suite des raids aériens intensifs et incessants de l’armée israélienne sur plusieurs zones.

Au cours des dernières 24 heures, 109 morts et 216 blessés ont été enregistrés, selon les autorités sanitaires.

Depuis la reprise de l’agression israélienne le 18 mars dernier , le nombre de victimes s’élève à 2 985 martyrs et 8 137 blessés.

En cumulé, depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre 2023, le bilan total s’élève désormais à 53 119 morts et 120 214 blessés. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants.