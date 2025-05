L’Autorité du Liptako-Gourma, et la lutte contre le terrorisme (Niger-Burkina-Mali)

Créée le 3 décembre 1970 à Ouagadougou, Autorité du Liptako-Gourma (ALG), est une initiative à vocation transfrontalière. L’Autorité du Liptako Gourma couvre les zones historico-géographiques du Liptako (au nord-est du Burkina Faso), et du Gourma, mais aussi, de manière plus générale, toute la zone de convergence des trois frontières des pays membres, avec le bassin du fleuve Niger comme axe central. L’organisation a été mise en place pour mutualiser les projets de développement et l’exploitation des ressources de la région. La zone du Liptako-Gourma correspond à un quadrilatère délimité par Tombouctou et Kidal (Mali), Niamey (Niger), et Ouagadougou (Burkina Faso).

En opérant dans la zone dite des « trois frontières », entre le Burkina Faso, le Mali, et le Niger, l’organisation adopte un point de vue de « pays-frontière ». Le Liptako-Gourma est envisagé comme un espace unique et partagé dans lequel chaque État investit des efforts afin que les stratégies de développement en commun bénéficient au mieux à chaque pays de l’organisation.

L’objectif d’intégration sous-régionale de l’ALG répond à une nécessité de connecter des espaces enclavés voisins, dépendants les uns des autres, du fait d’une continuité géographique, malgré l’existence de fausses frontières héritées de la colonisation, imposées par la France.

La mission de l’ALG est de créer une culture de travail en commun entre ses trois pays-membres. Le Liptako-Gourma détient un sous-sol riche, et la vallée du fleuve Niger détient un fort potentiel en matière de distribution d’énergie, d’irrigation et d’agropastoralisme.

Aujourd’hui, selon un rapport du think tank africain ASSN, la prolifération des armes et de l’insécurité via une démultiplication des groupes armés non-étatiques et des mouvements fondamentalistes islamistes armés, apparaissent comme des dangers qu’il convient de traiter désormais comme une autre problématique commune, à aborder de manière unifiée, afin de répondre au mieux au projet initial de développement de la zone des trois frontières.

Pendant des décennies, l’ALG a travaillé et porté des projets dans la zone, mais ses équipes n’osent aujourd’hui plus s’aventurer hors des aires urbaines sans escorte militaire conséquente.

Ainsi, l’insécurité en commun interpelle directement l’Autorité de Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma. Il existe à présent un désir d’ajouter la prise en compte de la problématique sécuritaire à celle du développement, pour mener à bien l’idéal de renforcement des capacités des communautés locales.

L’ALG ne s’est jamais inscrite formellement dans une vision verticale de son positionnement qui ferait d’elle un instrument intergouvernemental supplémentaire, dans un schéma comparable à ceux de l’Alliance des États du Sahel (AES), la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Africaine.

Elle s’est conçue davantage comme un cadre de planification, d’identification, et d’exécution de programmes d’organismes dont le mandat est géographique. Elle n’a donc pas pour vocation, ni culture administrative, d’être une subdivision de l’architecture africaine de paix et de sécurité. Il serait difficile, dès lors, d’y voir un cadre dédié à la sécurisation des trois États de l’union AES.

La caractéristique profondément transnationale de l’insécurité actuelle au Sahel requiert une démarche intégrée en matière de développement, de gouvernance et de sécurité, tant les espaces sont liés, par-delà les frontières interétatiques. Des mouvements comme l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS) ou Ansar-ul-Islam naviguent quotidiennement de part et d’autre des frontières, y menant des attaques, se réfugiant dans des bases arrière, et provoquant des mouvements de population. Aujourd’hui, le Liptako-Gourma se situe au centre du cyclone de la violence au Sahel.

Expulsant les forces d’ingérence ex-colonialiste, les Etats indépendants de cette région peuvent désormais compter aussi les expériences et sur l’expertise des puissances amies au-delà de la région pour sécuriser ces zones et ouvrir une voie de coopération pour le développement durable des membres de l’AES et de l’Autorité Liptako-Gourma.