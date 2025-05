Araghchi présente les détails du Forum de dialogue de Téhéran 2025

Se félicitant pour la tenue de l’Edition 2025 du Forum de dialogue de Tehran organisé par le centre des études internationales du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré : « Le Forum de Téhéran est une très bonne initiative qui a commencé il y a plusieurs années et qui rassemble des penseurs de différents pays à Téhéran pour discuter des questions mondiales et régionales. »

Araghchi a souligné que plus de 200 invités étrangers assisteront à cette édition du Forum de dialogue de Téhéran (TDF), et a poursuivi : « L'un des groupes de réflexion participant à ce forum est la très célèbre Conférence Pugwash, un centre international qui est actif dans le domaine des études sur le désarmement sur la scène internationale et est bien connu pour ses activités de haut niveau. »