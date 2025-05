Pezeshkian : Nous menons des pourparlers mais nous n'avons pas peur des menaces

S’exprimant lors de la cérémonie du deuxième anniversaire du retour de la 86e flotte de la marine de la République islamique d'Iran : « Dans le domaine de la défense, nous avons cette vision honorable selon laquelle nous pouvons réussir et répondre à nos besoins et équipements militaires sans dépendre des autres . »

Faisant référence aux récentes déclarations iranophobes du président américain, Pezeshkian a déclaré : « Personne ne croit aux déclarations de Trump contre la nation iranienne. D'un côté, il parle de paix, et de l'autre, il menace de tuer avec les moyens les plus avancés, et par des déclarations contradictoires, il envoie simultanément un message de paix, de meurtre et d'insécurité. »

Le président iranien a souligné : « Nous ne cherchons pas la guerre, nous négocions et menons des pourparlers, mais nous n'avons pas peur des menaces et nous ne renoncerons en aucune façon à nos droits. »