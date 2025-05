Après une rencontre disputée, Chelsea a réussi à battre Manchester United et à s'accrocher au top 4

Vainqueurs minimalistes d'un Manchester United inoffensif et déjà tourné vers la finale de Ligue Europa, les Blues remontent provisoirement dans le top 4 et mettent la pression à leurs concurrents. L'Espagnol a su trouver la faille sur l'une des très rares occasions franches d'une partie à oublier.

Cucurella a inscrit l’unique but de la rencontre alors que United, encore décevant ce soir, avait vu le but de Maguire annulé peu avant. Avec ce succès, la formation d’Enzo Maresca fait une très belle affaire et remonte à la 4e place. Pour United, c’est une nouvelle défaite qui plonge le club dans une nouvelle crise. Une saison humiliante qui ne pourra être sauvée qu’en cas de victoire face à Tottenham en Ligue Europa.