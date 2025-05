Un groupe d’enseignants rencontre le Guide suprême de la Révolution islamique

Lors de son discours, l’Imam Khamenei a remercié le président Pezeshkian pour l’attention portée par ce dernier au sujet de l’Education nationale.

Son Éminence a estimé qu'une modélisation du Bon enseignant nécessitait un travail médiatique, comme la production de livres de fiction, de films et d'animations, et a déclaré : « Ces tâches relèvent de la responsabilité des organismes responsables telles que la Radio-télévision nationale et le ministère de de la Culture et de l'Orientation islamique, et bien sûr, le ministère de l'Éducation devrait suivre. »

L’Ayatollah Khamenei a souligné : « Les experts qui sont impliqués dans l'élaboration des manuels scolaires doivent avoir une grande foi religieuse et politique et l'engagement nécessaire envers les principes, les fondements et les valeurs de l'Islam et de la Révolution islamique. »