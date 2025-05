L'Imam Khamenei rejette l’idée de Trump d'instaurer une [Pax Americana] par la force dans la région

Faisant référence aux récentes propos anti-Iran du président américain lors de son déplacement dans la région du Golfe persique, l'ayatollah Khamenei a également qualifié de « mensonge » ces mots selon lesquels la paix pourrait être établie par la force.

Quant aux efforts du régime américain pour imposer aux pays arabes un modèle qui nécessite une dépendance continue envers les États-Unis, le Guide suprême a ajouté : « Ce modèle a certainement échoué, et avec les efforts des nations de la région, l'Amérique quittera cette région et la tumeur cancéreuse du régime sioniste, qui est la source de la guerre et de l’insécurité, sera éradiquée. »