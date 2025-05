Abbas Araghchi : « Les Iraniens ne se laisseront pas priver de leur industrie nucléaire pacifique »

Lors de cette réunion, organisée vendredi soir 16 mai par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Araghchi a réaffirmé la position logique et légitime de l'Iran concernant son droit à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément au TNP. Il a souligné que l'Iran a pris des mesures de bonne foi et a agi avec transparence dans ses négociations avec les États-Unis, y compris lors des quatre cycles de négociations indirectes.

Le ministre a expliqué que, en tant que nation avec une longue adhésion au TNP et ayant été un acteur majeur dans la création d'une zone sans armes nucléaires au Moyen-Orient, l'Iran a pris l'initiative d'engager des discussions de manière constructive et avec sincérité. Cependant, il a insisté sur le fait que l'Iran ne compromettra jamais sur son droit légitime et inaliénable à développer une industrie nucléaire pacifique, y compris l'enrichissement d'uranium, un droit explicitement accordé à tous les membres du TNP.

Araghchi a également rappelé les énormes sacrifices humains et matériels que le peuple iranien a endurés pour préserver son indépendance nationale et garantir l'accès à la technologie nucléaire. Ces sacrifices incluent non seulement les sanctions illégales et injustes imposées à l'Iran, mais aussi la perte de ses meilleurs enfants dans cette quête pour l'autonomie technologique.

Ainsi, il a réaffirmé que les Iraniens ne se laisseront pas priver de leur droit à une industrie nucléaire pacifique, insistant sur le fait que l'Iran ne fera aucune concession concernant ce droit fondamental.