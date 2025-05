Mohammad Eslami : « Nous défendrons avec force les fondements de l’industrie nucléaire iranienne »

Lors d'une réunion accueillie la veille au soir en présence du ministre des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araqchi et des membres de l’organisation internationale Pugwash — un organisme reconnu depuis près de 70 ans pour sa promotion de l’usage pacifique de la science, notamment dans le domaine nucléaire — Eslami a salué cette occasion comme une plateforme précieuse pour le dialogue et la coopération scientifique.



Dans un message publié sur ses réseaux, il a souligné que cette rencontre avait permis de présenter les réalisations pacifiques de l’Iran en matière de technologie nucléaire, tout en rendant hommage à un demi-siècle d’efforts ininterrompus des scientifiques iraniens dans ce domaine stratégique. Ces décennies, marquées par des défis considérables, illustrent selon lui la détermination constante du peuple iranien.



Eslami a insisté sur le fait que cette réunion ne constituait pas seulement un espace d’échange, mais aussi un symbole de l'engagement commun pour la paix et le développement durable. Il a déclaré :



« Les sciences et technologies nucléaires sont un moteur fondamental du progrès dans tous les domaines. Grâce à notre savoir-faire national, nous avons atteint des réalisations remarquables. Et nous continuerons, avec toute notre énergie, à défendre les fondations de notre industrie nucléaire. Le monde sait que la volonté des Iraniens ne vacillera jamais. »