L’Iran condamne fermement les attaques israéliennes contre les ports du Yémen

Baghaei a déclaré que les frappes ciblant les infrastructures économiques et installations publiques du Yémen, notamment les ports de Hodeïda, Ras Issa et Salif, constituent non seulement une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, mais relèvent également de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.



Il a souligné que ces agressions se déroulent alors que la population yéménite est déjà confrontée à un blocus sévère et à une crise humanitaire aiguë, et que la destruction de ses infrastructures vitales vise clairement à lui priver des ressources essentielles à la survie.



Le porte-parole a également dénoncé le soutien inconditionnel des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales au régime israélien, affirmant que leur complicité active dans les crimes perpétrés à Gaza et désormais contre le Yémen a renforcé l'impunité d’Israël et l’a encouragé à persister dans sa politique de violation du droit international, d'agression et de massacre de civils innocents.



« Ces gouvernements sont des partenaires directs de ces actes et devront rendre des comptes devant l’opinion publique mondiale », a-t-il conclu.