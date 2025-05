Le Premier ministre pakistanais salue l’initiative pacificatrice du Président Pezeshkian

Selon le site officiel de la présidence iranienne, Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, a chaleureusement remercié, ce samedi après-midi, Massoud Pezeshkian pour les efforts bienveillants, sincères et fraternels de la République islamique d’Iran dans la réduction des malentendus et la facilitation d’un cessez-le-feu entre le Pakistan et l’Inde.

En saluant la récente visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Islamabad et l’initiative iranienne visant à proposer un cessez-le-feu, Shehbaz Sharif a qualifié cette démarche de pas constructif et efficace dans la voie de la désescalade.

Évoquant les derniers développements dans les relations bilatérales entre le Pakistan et l’Inde, allant des échanges de tirs jusqu’à l’instauration du cessez-le-feu, le Premier ministre pakistanais a déclaré : « Au cours des dernières décennies, trois guerres ont éclaté entre nos deux pays, sans pour autant résoudre les problèmes fondamentaux. Nous croyons que les crises telles que la question du Cachemire, le terrorisme et d’autres différends ne peuvent être réglées que par le dialogue et des solutions politiques. »

Se félicitant de la baisse des tensions, du maintien du cessez-le-feu et de la perspective d’une paix durable entre le Pakistan et l’Inde, Shehbaz Sharif a une nouvelle fois salué l’implication active du président Pezeshkian dans cette dynamique positive. Il a également exprimé le souhait de se rendre prochainement à Téhéran pour un échange cordial avec le président iranien sur les sujets d’intérêt commun et les questions régionales.

Massoud Pezeshkian, de son côté, s’est réjoui de la cessation des affrontements et de l’amorce du processus de cessez-le-feu entre le Pakistan et l’Inde. Il a affirmé que la République islamique d’Iran reste convaincue que la guerre et la violence ne résolvent rien, mais ne font qu’accentuer la souffrance des peuples. Le véritable règlement des différends passe, selon lui, par le dialogue et la coopération, et non par les conflits armés.

Le président iranien a réaffirmé la politique fondamentale de l’Iran en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région. Il a déclaré que Téhéran est prêt à coopérer pleinement pour renforcer les discussions et consolider les relations entre le Pakistan et l’Inde, ainsi qu’entre l’Iran et le Pakistan.

Enfin, M. Pezeshkian a souligné que le terrorisme constitue l’un des défis majeurs de la région et que sa lutte exige coordination, synergie et fraternité entre les pays voisins. Il a conclu en accueillant favorablement la visite prochaine du Premier ministre pakistanais à Téhéran, espérant qu’elle contribuera à approfondir les relations bilatérales et à élargir les domaines de coopération mutuelle.