Rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et de la République du Tadjikistan

Au cours de cet entretien, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et se sont félicitées de l’excellence des relations entre les deux pays dans tous les domaines d’intérêt commun. Elles ont souligné que les affinités historiques, civilisationnelles, culturelles, linguistiques et religieuses entre les deux peuples constituent un capital unique pour le renforcement durable de leurs relations. Les ministres ont également réaffirmé la volonté ferme de leurs dirigeants respectifs de faire progresser davantage ces liens.

Le chef de la diplomatie iranienne a rappelé la position constante de la République islamique d’Iran en soutien au peuple palestinien opprimé. Il a fermement condamné les crimes du régime sioniste à Gaza et en Cisjordanie, appelant à une position unifiée et ferme des pays islamiques pour mettre fin à ce génocide et faire cesser les politiques belliqueuses de ce régime.

Les ministres des Affaires étrangères d’Iran et du Tadjikistan ont également souligné, au vu de la sensibilité des évolutions actuelles dans la région et des défis et préoccupations communs, la nécessité de maintenir des consultations étroites et continues, tant sur le plan bilatéral — notamment dans le cadre des réunions de consultations politiques — que dans le cadre des organisations régionales et internationales.