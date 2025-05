La marine de l’armée a montré au monde la puissance et le progrès de l’Iran

L’amiral Shahram Irani, samedi, lors du deuxième anniversaire du retour du 86e groupe naval de la marine de l’armée, a déclaré : « Nous avons eu l’honneur d’accomplir avec succès, grâce à une planification minutieuse, la mission de 220 jours du 86e groupe naval de la marine de l’armée, et nous avons présenté au monde la puissance du pays, la culture iranienne ainsi que les progrès médicaux et industriels dans les eaux internationales. »

Il a ajouté : « Le groupe naval est actuellement en train d’escorter des navires et de mener des missions dans les eaux internationales. »

Le commandant de la marine de l’armée de la République islamique d’Iran a précisé :

« Cette force a d’importantes missions à son programme. »

La 86e flotte navale, qui comprend le destroyer Dena et le navire de base avancée Makran, a embarqué à Bandar Abbas en septembre 2022. Le Dena, quatrième destroyer iranien de classe Jamaran, est doté d'une zone d'atterrissage pour hélicoptères, de systèmes radar avancés et de capacités anti-navires et de défense aérienne développées au niveau national. Le Makran, un pétrolier reconverti, sert de base flottante pour les hélicoptères, les drones et les forces spéciales, ce qui permet des missions à longue distance et des opérations de sécurité maritime.

En huit mois, la flotte a parcouru 65 000 km à travers les océans Indien, Pacifique et Atlantique, franchissant des points d'étranglement stratégiques tels que le détroit de Malacca et le détroit de Magellan - un record d'endurance pour la marine iranienne.

Les escales en Inde, en Indonésie, au Brésil, en Afrique du Sud, en Tanzanie et à Oman ont mis en évidence la diplomatie et les partenariats maritimes croissants de l'Iran. Le retour triomphal de la flotte aura lieu en mai 2023.

Depuis 2009, la marine iranienne est passée des patrouilles anti-piraterie dans le golfe d'Aden au maintien d'une présence continue dans les eaux lointaines, grâce à des innovations telles que la conception hybride du Makran, symbole de la stratégie navale adaptative de l'Iran.

Par ailleurs, l'intégration par Dena d'armements produits localement reflète les progrès accomplis dans la réduction de la dépendance à l'égard du matériel militaire étranger.