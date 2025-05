L'Iran demande la fin du nettoyage ethnique et de l'impunité des dirigeants sionistes

Baghaï a évoqué la poursuite des crimes sans précédent du régime sioniste contre le peuple palestinien sans défense à Gaza et en Cisjordanie, a condamné fermement les attaques brutales contre des abris temporaires pour réfugiés et des centres médicaux à Gaza, qui ont fait des centaines de martyrs et de blessés au cours des derniers jours, et a souligné la responsabilité directe des protecteurs de l'entité et de ses soutiens militaires et politiques, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a déclaré : « À ce stade, après l'échec des efforts des médiateurs pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, le régime d'occupation a intensifié ses attaques criminelles dans le but d'imposer des exigences illégitimes et de déplacer la population de la bande de Gaza, ce qui ne manquera pas de susciter une résistance héroïque de la part du peuple palestinien ».

Il a décrit le processus de normalisation des violations flagrantes des droits de l'homme et de l'humanité à Gaza et en Cisjordanie comme un désastre irréparable pour le système des Nations unies et l'ordre international dans son ensemble.

Il a souligné que tous les gouvernements, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, ont le devoir légal et moral de mettre fin au génocide et aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis par l'entité sioniste à Gaza et en Cisjordanie, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures sérieuses et urgentes à cet égard.