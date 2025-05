Le premier ministre pakistanais attendu à Téhéran

« J'ai eu un appel chaleureux et cordial avec le président Massoud Pezeshkian ce soir. Je l'ai remercié pour les efforts sincères déployés par l'Iran pour apaiser les tensions en Asie du Sud et pour son soutien au Pakistan lors de la récente crise. », a écrit Shahbaz Sharif sur X en ajoutant : « Nous avons également convenu d'approfondir les liens pakistano-iraniens en matière de commerce et de sécurité régionale. J'ai également accepté avec plaisir son aimable invitation à me rendre à Téhéran. »

Lors de cet appel, le président iranien, tout en appréciant les efforts du Pakistan pour la paix, a salué l'accord de cessez-le-feu dans le sous-continent.