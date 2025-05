Ghalibaf : Ma visite en Indonésie une occasion pour transmettre la voix de Gaza

Lors de son discours à l'Assemblée islamique aujourd'hui, dimanche (18 mai), Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré que : « Je me suis rendu en Indonésie pour une visite de trois jours afin de participer au Sommet interparlementaire des pays islamiques au nom de la grande nation d'Iran. Au cours de ce déplacement, j’ai coprésidé six réunions bilatérales. »

Le chef de l'Assemblée islamique a ajouté : « Dans le domaine de la diplomatie publique, nous avons également eu plusieurs réunions avec les élites, les étudiants, les universitaires et les chiites de ce pays. »

Ghalibaf a déclaré que le but de ce voyage était de transmettre la voix du peuple opprimé de Gaza sur la scène internationale, d'ouvrir des interactions économiques avec les pays musulmans, en particulier le grand pays musulman d'Indonésie, de renforcer les liens culturels et d'approfondir les intérêts entre les deux pays et les deux nations.

Le chef du législatif iranien a ajouté : « La demande de la communauté musulmane du monde entier pour une action concrète contre les crimes du régime sioniste a été poursuivie dans nos réunions diplomatiques pour condamner le régime sioniste et son principal allié ; les États-Unis. »