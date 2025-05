Les efforts des responsables de la République islamique visent à établir la justice et à défendre les opprimés (Président)

S'exprimant lors de la conférence internationale sur la diplomatie de la résistance et l'hommage aux martyrs du service, dimanche, le président Pezeshkian a souligné l'importance d'une approche fondée sur la foi dans toutes les questions personnelles et sociales. Il a déclaré que le silence face aux crimes commis par le régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza soulève des questions sur la foi et l'humanité de chacun.

Pezeshkian a fait remarquer que ceux qui prétendent soutenir les droits de l'homme commettent les actes les plus odieux, affirmant qu'il n'y a pas de plus grand crime que de prétendre défendre les droits de l'homme tout en tuant des femmes et des enfants sous prétexte d'autodéfense.

En outre, il a souligné que ceux qui accusent les responsables de la République islamique d'être mondains sont en fait ceux qui sont eux-mêmes mondains. Il a noté que les hauts responsables iraniens ont choisi un mode de vie simple, qui est le fondement de la diplomatie de résistance, de la défense des opprimés et de la lutte contre les oppresseurs.

Pezeshkian a fait l'éloge de la modestie des hauts fonctionnaires du système islamique, considérant ce mode de vie comme un témoignage de leur honnêteté et de leur loyauté envers les idéaux de la révolution. Il a mis les critiques au défi d'observer directement la simplicité de la vie des fonctionnaires iraniens.

Il a également rendu hommage à son prédécesseur, le défunt président Ebrahim Raïsi, le décrivant comme un fonctionnaire dévoué qui a servi le peuple avec des principes d'équité et de justice. M. Pezeshkian a affirmé que les noms de ce martyr et de ses compagnons, qui ont perdu la vie dans le cadre de la guerre civile, ne sont pas des noms d'emprunt.