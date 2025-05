Ligue1 : le Paris-SG a bouclé son championnat par une belle victoire contre l'AJ Auxerre au Parc des Princes (3-1)

Après l'ouverture du score par l'attaquant auxerrois Lassine Sinayoko (30e), les Parisiens sont rentrés aux vestiaires menés.

Mais au sortir de la pause, les joueurs de Luis Enrique sont revenus avec des intentions plus claires, et les buts se sont enchaînés, par Khvicha Kvaratskhelia par deux fois (59e et 88e) et le capitaine Marquinhos de la tête (67e).

La saison du PSG en championnat se termine donc sur une note positive qui vient parachever un parcours proche de la perfection, qui laisse leur premier poursuivant, l'Olympique de Marseille, à 19 points.