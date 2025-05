Golfe persique : Qeshm, un paradis des fruits de mer

Voyager dans la région sud et sur l'île mondiale de Qeshm regorge de souvenirs et de saveurs uniques en raison de ses conditions météorologiques et climatiques particulières, ainsi que de son emplacement à côté du détroit stratégique d'Ormuz et des eaux turquoise du golfe Persique. Il propose une grande variété de fruits de mer délicieux et colorés, le poisson et les crevettes étant les principaux ingrédients de ces plats.

Parmi les diverses attractions de l'île de classe mondiale de Qeshm, le village de Soheili est connu comme l'une des principales destinations de tourisme gastronomique. Ce village côtier offre aux touristes une expérience unique des saveurs authentiques du sud de l'Iran, proposant des fruits de mer délicieux et uniques.

Le secret du goût unique des fruits de mer dans le village touristique de « Soheili », la plus grande île iranienne du golfe Persique, réside dans la fraîcheur de ses ingrédients. Les pêcheurs locaux partent en mer tous les matins dans leurs bateaux et livrent les meilleures prises du jour aux restaurants locaux.

Dans la liste des restaurants du village de Soheili, vous pouvez trouver une large gamme de plats de fruits de mer authentiques du sud de l'Iran. Des crevettes grillées préparées avec des épices spéciales du sud au poisson frit à la saveur unique, tous sont cuisinés selon des recettes traditionnelles et à la manière locale. Les plats locaux tels que le « Mahi Polo » et le « Hariseh » font également partie des spécialités de ce village, préparés avec une combinaison de poisson frais et de riz local.

Le village touristique de « Soheili » sur l'île de Qeshm figure sur la liste des meilleurs villages touristiques du monde en 2025.