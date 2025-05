Araghchi : l'avenir de notre région ne peut se façonner dans les centres de réflexion des puissances transrégionales

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a décrit, lors de son discours au Forum TDF 2025, la politique étrangère de l’administration Pezeshkian et a déclaré : « Depuis octobre 2023, plus de soixante mille Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza ; dont la majorité étaient des femmes et des enfants. Des millions de personnes ont été déplacées par force, mises en état de siège et dans des conditions de famine totale. Il est regrettable que le monde n'ait pas réagi de manière appropriée et responsable à ce crime. »

« Le silence honteux et l'inaction des puissances qui se considèrent comme les défenseurs de la conscience humaine, ainsi que l'incapacité des institutions internationales à contenir cette catastrophe, sont véritablement choquants et constituent un signal d'alarme mondial. », a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères.

« La République islamique d'Iran, par le gouvernement du président Pezeshkian, a défini sa politique étrangère autour de trois axes fondamentaux : une interaction maximale avec les voisins, l'élargissement de la coopération avec les acteurs-clés émergents et les pays du Sud global, et l'établissement d'un équilibre dans les relations avec les blocs de puissance mondiale à l'Est et à l'Ouest du monde. Notre politique étrangère est fondée sur l’équilibre et le réalisme. », a souligné Araghchi.