Nous n'abandonnerons jamais notre programme nucléaire pacifique (Pezeshkian)

« Nous n'abandonnerons jamais notre programme nucléaire pacifique, et quoi qu'ils fassent, nous ne céderons pas », a déclaré M. Pezeshkian lors de la sixième édition du Forum de dialogue de Téhéran dans la capitale iranienne dimanche.

Il répondait à la récente affirmation de M. Trump selon laquelle les États-Unis devaient veiller à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires, tout en menaçant de lancer des attaques contre le programme nucléaire iranien.

« En tant qu'être humain, je n'accepterai pas la coercition. Quelle que soit la pression qu'ils exercent sur nous, je rejette la force », a déclaré le président iranien.

Il a souligné que l'Iran n'avait peur de rien, y compris des sanctions. « Ils veulent nous sanctionner ? Nous avons été soumis à des sanctions pendant toute notre vie », a-t-il déclaré sur un ton moqueur.

Le président a souligné qu'en tant que membre du traité de non-prolifération (TNP), l'Iran a le droit d'utiliser la technologie nucléaire pacifique et de mener des recherches nucléaires à des fins diverses, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et d'autres secteurs vitaux.

Il a ajouté que les croyances religieuses de l'Iran n'autorisent pas la production d'armes nucléaires, armes qui peuvent « détruire l'humanité et n'ont rien d'autre à offrir à l'avenir de la Terre que la sauvagerie ».

« Les affirmations persistantes d'autres personnes selon lesquelles l'Iran cherche à se doter d'armes nucléaires ne sont rien d'autre que la répétition d'allégations infondées et bellicistes », a-t-il déclaré.

Pezeshkian a également réagi au fait que M. Trump a qualifié l'Iran de menace régionale lors de son récent voyage en Asie occidentale. « Est-ce nous qui bombardons des maisons et tuons des scientifiques, des universitaires et des innocents ? Menaçons-nous le monde avec des armes, ou est-ce eux, qui sont venus dans notre région avec des menaces ? », a-t-il demandé. « Avons-nous assassiné Ismail Haniyeh en Iran ? Soutenons-nous de tels assassinats ? Ce sont les criminels qui accusent les autres de déstabiliser le monde. C'est la mort de l'éthique en politique, et c'est de leur fait ».

Il a également suggéré que l'Iran pourrait paralyser les pays occidentaux en leur coupant l'approvisionnement en énergie du golfe Persique.

Selon le président, les puissances étrangères sèment délibérément la discorde entre les États de la région pour justifier leur ingérence et leur pillage.

« Nous vivons avec nos voisins depuis des milliers d'années, mais ils essaient de nous diviser. Ils envoient des armes pour que nous nous battions entre nous, puis viennent dans la région sous prétexte de paix pour piller nos ressources », a déclaré M. Pezeshkian.

Il a souligné les efforts déployés par l'Iran pour promouvoir l'harmonie régionale. « Pourquoi devrions-nous nous battre les uns contre les autres ? Nous voulons nous aider mutuellement à construire une région remplie de paix et de tranquillité. Joignons nos efforts et profitons de la vie dans cette région, même si l'ennemi ne veut pas que cela se produise.