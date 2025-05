Ali Larijani, ce dimanche 18 mai 2025, lors du séminaire international sur la « Diplomatie de la Résistance et la commémoration des martyrs du Service », a expliqué et loué la diplomatie révolutionnaire, soulignant que "une société ayant une diplomatie révolutionnaire et résistante est toujours respectée et digne de confiance pour les opprimés, mais elle effraie les oppresseurs ; leur crainte provient de l'élément authentique de la lutte, que l'Imam (Khomeini) a ressuscité dans la culture de la Révolution islamique."

Réagissant aux propos de Trump lors de sa récente tournée dans la région, Larijani a déclaré : "À l'exception d'Israël, qui a toujours été soutenu par les États-Unis et qui est en réalité un gendarme des États-Unis, ces mensonges actuels contre la Résistance des combattants de cette région sont ceux qui accusent de manière insultante ceux qui sont la source de la dignité des musulmans et du peuple libanais."

Le membre du Conseil de Discernement de l'instauration de l'ordonnancement a insisté : "Ces propos, venant des États-Unis, symbole du pillage des nations au cours du dernier siècle, ne sont rien d'autre qu'un retournement de situation. Le pillard est celui qui exerce des pressions sur les pays de la région pour déplacer les Palestiniens de Gaza vers ces pays, afin que les États-Unis prennent Gaza et croient naïvement qu'ils peuvent en faire une zone libre. Cette obsession de Trump pour Jolani est une des comédies de notre époque. Les paroles et comportements des Américains rappellent la citation de Marx : l'histoire se répète deux fois, une fois sous forme de tragédie et une autre fois sous forme de comédie."