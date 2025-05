Barcelone - Villarreal : Avant-match 37ᵉ journée La Liga

Cette rencontre, qui se tiendra au stade Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelone, débutera le dimanche 18 mai 2025 à 19h00, heure de Paris. Avant ce match, le FC Barcelone occupe la première place du classement de la Liga, tandis que Villarreal est cinquième. Depuis 1998, les deux équipes se sont affrontées 53 fois, la dernière rencontre datant du dimanche 22 septembre 2024 (6ᵉ journée de Liga), où Barcelone s’est imposé 5-1. Ce match sera diffusé en direct sur beIN Sports 3 et sera arbitré par José Luis Munuera Montero.

Composition probable :

Barcelone (4-2-3-1) :

Marc-André ter Stegen, Alex Balde, Andreas Christensen, Pau Cobarsí, Héctor Fért, Marc Casadó, Pablo Gavira, Ansu Fati, Fermín López Marín, Pau Víctor Delgado, Robert Lewandowski

Villarreal (4-2-3-1) :

Luís Júnior, Pau Navarro, Juan Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona, Santi Cómzana, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Alex Baena, Yeremi Pino, Ivo Pérez

Joueurs blessés et suspendus :

Barcelone :

Jules Koundé (blessure musculaire), Ronald Araújo (blessure au genou), Fran Torres, Marc Bernal (blessure au genou)

Villarreal :

Raúl Albiol (blessure), Ilias Akhomach (blessure au genou)

Dernières confrontations directes :

Équipe à domicile Résultat Équipe visiteuse Date du match Compétition Villarreal 1 - 5 Barcelone 22 septembre 2024 Liga espagnole Barcelone 3 - 5 Villarreal 27 janvier 2024 Liga espagnole Villarreal 3 - 4 Barcelone 26 mai 2023 Liga espagnole Villarreal 0 - 1 Barcelone 14 novembre 2022 Liga espagnole Barcelone 3 - 0 Villarreal 20 octobre 2022 Liga espagnole

Performance des deux équipes cette saison :

Critère Barcelone Villarreal Position au classement 1 5 Nombre de victoires 27 18 Nombre de matchs nuls 4 10 Nombre de défaites 5 8 Moyenne de buts marqués par match 2,69 1,78 Moyenne de buts encaissés par match 1 1,31 Nombre de clean sheets 12 7

Statistiques des meilleurs joueurs :

Catégorie Joueur Équipe Nombre Meilleurs buteurs Robert Lewandowski Barcelone 25 buts Arnaut Danjuma Villarreal 18 buts Raphinha Barcelone 18 buts Meilleurs passeurs Lamine Yamal Barcelone 13 passes décisives Alex Baena Villarreal 9 passes décisives Raphinha Barcelone 9 passes décisives Buts + passes décisives Robert Lewandowski Barcelone 27 (buts + passes) Raphinha Barcelone 27 (buts + passes) Lamine Yamal Barcelone 21 (buts + passes)

Le match de la 37ème journée de Liga entre Barcelone et Villarreal est l’un des plus cruciaux de la saison, pouvant influencer le titre et les positions en haut du classement. Barcelone, leader avec des joueurs clés comme Robert Lewandowski et Raphinha, vise une victoire à domicile, tandis que Villarreal, cinquième au classement avec une équipe solide, compte bien tenir tête à ce puissant adversaire. Au vu de l’historique des confrontations et des performances récentes des deux équipes, on s’attend à une rencontre passionnante et riche en buts.