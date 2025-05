"Déclarons haut et fort que nous soutenons la Palestine, le Hezbollah, le Yémen et toute la résistance"

Gholamhossein Mohseni Eje'i, lors du séminaire international sur la diplomatie de la Résistance et la commémoration des martyrs de Service, a adressé ses salutations aux âmes pures de tous les martyrs de l'Iran islamique et de la Résistance, tels que le général Qasem Soleimani, Sayyed Hassan Nasrallah, Abu Mahdi al-Muhandis, et.., ainsi qu'aux martyrs du Service, en particulier le martyr Raissi. Il a déclaré : "Le courant impérialiste, avec à sa tête les États-Unis criminels, utilise les lois internationales à des fins instrumentales ; il présente la défense d'une nation pour sa dignité, sa noblesse et son territoire comme illégitime, et au contraire, il blanchit les agresseurs, leur offrant toute une gamme de soutiens matériels, politiques et militaires."

Mohseni Eje'i a poursuivi : "La République islamique d'Iran, depuis sa fondation, soutient le front de la Résistance et continuera de soutenir ce front divin. Nous n'avons aucune crainte à déclarer haut et fort que nous sommes des partisans de la Palestine, du Hezbollah du Liban, du Yémen courageux et de tous les membres et éléments de l'axe de la résistance. Les impérialistes sont furieux que la République islamique d'Iran soit un soutien et un pilier pour l'axe de la résistance, et ils savent que beaucoup de leurs intentions malveillantes ont été neutralisées grâce à la fermeté de l'Iran."

Le président du Pouvoir judiciaire a ajouté : "Cela fait environ un an et demi que le régime sioniste a tué plus de 52 000 personnes dans la bande de Gaza ; et voilà qu'il déclare qu'il veut instaurer la paix avec force ! Tu es à la fois un criminel et un soutien des criminels ; de quelle paix parles-tu ?!"

Il a souligné : "Nous, musulmans et partisans de l'axe de la Résistance, faisons face aujourd'hui à des hypocrites et des criminels, certains d'entre eux tuent délibérément des malades, des médecins et des secouristes à Gaza, tandis que d'autres soutiennent ce massacre et parlent ensuite de lutter contre le terrorisme ! C'est véritablement une farce !"