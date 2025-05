Kamal Kharrazi : "Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un holocauste en direct à Gaza"

Seyyed Kamal Kharrazi, président du Conseil des relations extérieures de l'Iran, a évoqué la nécessité des dialogues régionaux lors d'une rencontre dans le cadre du Forum de Dialogue de Téhéran. Il a précisé que la quatrième édition de ces dialogues visait à instaurer une compréhension mutuelle, afin que les problèmes de la région puissent être résolus par le dialogue malgré les divergences existantes.

Le président du Conseil des relations extérieures a également abordé les efforts des pays pour se positionner dans le nouvel ordre mondial, affirmant que le monde actuel se dirige vers un système multipolaire. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie et la Russie, en tant que puissances régionales, doivent jouer un rôle à l'échelle mondiale. Kharrazi a souligné que l'ère unipolaire est révolue et que le système multipolaire lui a succédé, expliquant que les organisations aspirant à l'indépendance, et ne voulant pas être soumises aux grandes puissances, doivent jouer leur rôle. Cependant, cela ne signifie pas l'imposition d'un nouvel ordre mondial, mais plutôt un processus parallèle visant à préserver l'indépendance des pays.

Concernant les relations entre l'Iran et l'Europe, Kharrazi a déclaré que l'Europe dispose de nombreuses capacités dans les domaines financier, industriel et technologique, et qu'elle pourrait être un acteur indépendant influent. Cependant, il a regretté que les relations entre l'Iran et l'Europe soient aujourd'hui gelées en raison de l'alignement de l'Europe sur les États-Unis et de l'influence du régime israélien.

Kharrazi a réitéré sa déclaration sur l'holocauste à Gaza, ajoutant : "Chaque jour, des centaines de femmes, d'enfants et de civils sont tués, privés de nourriture et d'eau, et ce génocide est diffusé en direct à la télévision. Malgré cela, certains pays continuent de vendre des armes au régime israélien. Ces actions, sous la pression des États-Unis et du régime israélien, constituent une participation à un crime."

Le président du Conseil stratégique des relations extérieures a également commenté certaines contradictions dans les déclarations des responsables américains, soulignant que l'engagement des États-Unis dans des discussions avec l'Iran montre qu'ils ne peuvent pas traiter l'Iran comme ils le font avec d'autres pays. L'Iran est une puissance et réagit aux menaces. Les sionistes savent qu'ils ne peuvent pas parler à l'Iran depuis une position de menace.