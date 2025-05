Parma vs Napoli : Avant-match 37ᵉ journée Serie A Italie

Analyse avant-match de Parma contre Napoli – 37ème journée de Serie A

Dans le cadre de la 37ème journée de la Serie A italienne, l'équipe de football de Parma recevra Napoli, leader du championnat, au stade Ennio Tardini. Cette rencontre cruciale et déterminante aura lieu le dimanche 18 mai 2025 à 20h45, heure de Paris (CEST). Actuellement 16ème au classement, Parma tentera d'obtenir des points lors de ce match à domicile pour maintenir sa place en Serie A et éviter la relégation. De son côté, Napoli, en tête du classement avec un grand nombre de points, cherche à consolider sa position et se rapprocher du titre de champion. Ces deux équipes se sont affrontées 41 fois dans différentes compétitions, leur dernier duel remontant au 31 août 2024, où Napoli s'était imposé 2-1. L’arbitre de la rencontre sera Daniele Doveri.

Chaîne :

La 37ème et avant-dernière journée de la saison 2024-2025 de la Serie A italienne sera diffusée en direct ce dimanche 18 mai 2025 à 20h45 sur la chaîne L'Équipe live foot.

Situation des deux équipes :

Napoli est en tête du classement avec 78 points, seulement un point devant son principal poursuivant, l’Inter Milan. Les joueurs de Napoli ont un besoin urgent de victoire pour consolider leur titre de champion. Parma, avec 16 défaites, seulement 6 victoires et 32 points, occupe la 16ème place au classement et doit absolument obtenir des points lors de ce match à domicile pour assurer son maintien en Serie A.

Arbitre du match :

L’arbitrage de cette rencontre cruciale sera assuré par Daniele Doveri.

Situation spéciale de la 37ème journée :

Si Napoli remporte ce match et que l’Inter perd des points lors du match simultané contre la Lazio, le titre de champion pour Napoli sera assuré avant la dernière journée. En cas d’égalité parfaite des points entre les deux équipes à la fin de la saison, selon la nouvelle règle de la Serie A, un match de barrage (Spareggio) sera organisé pour déterminer le champion ; une règle qui n’avait pas été appliquée depuis 1964.

Composition probable des deux équipes :

Parma (3-5-2) :

Zion Suzuki – Enrico Del Prato – Botond Balogh – Giovanni Leoni – Emanuele Valeri – Simon Sam – Mandela Keita – Ondreka – Anthony Hainaut – Ange-Yoan Bonny – Matteo Pigrini

Napoli (4-3-3) :

Alex Meret – Spinazzola – Rahmani – Di Lorenzo – Oliveira – Andréa Anguissa – Billy Gilmour – Scott McTominay – Matteo Politano – Romelu Lukaku – Giacomo Raspadori

Joueurs importants absents :

Équipe Joueurs absents Parma Yordan Osorio – Lautaro Valenti (suspendu) – Gabriel Charpentier – Mateusz Kowalski (blessé) Napoli Jean Jésus – Alessandro Buongiorno – Stanislav Lobotka (blessé)

Performance des équipes cette saison :

Caractéristiques Parma Napoli Classement 16e 1er Victoires 6 23 Matchs nuls 14 9 Défaites 16 4 Moyenne de buts marqués 1,14 but 1,58 but Moyenne de buts encaissés 1,56 but 0,75 but Clean sheets 6 15

Statistiques des meilleurs joueurs de Napoli :

Catégorie Joueur Équipe Statistiques Meilleurs buteurs Romelu Lukaku Napoli 13 buts Scott McTominay Napoli 11 buts Giacomo Raspadori Napoli 6 buts Meilleurs passeurs Romelu Lukaku Napoli 10 passes décisives Emanuele Valeri Parma 6 passes décisives David Neres Napoli 4 passes décisives Buts + passes décisives Romelu Lukaku Napoli 23 (total) Scott McTominay Napoli 15 (total) Andréa Anguissa Napoli 10 (total)

Rencontres récentes :

Lors des cinq derniers affrontements entre Parma et Napoli, une rivalité serrée et passionnante s’est dessinée, avec trois victoires pour Napoli et deux pour Parma. Leur dernière rencontre, qui s’est tenue le 31 août 2024, s’est soldée par une victoire 2-1 de Napoli. Ce match de la 37ème journée de Serie A revêt une importance capitale ; Napoli, leader du championnat, cherche à consolider sa position de champion, tandis que Parma, pour conserver sa place en Serie A et éviter la relégation, a besoin de ces trois points cruciaux. Ainsi, cette rencontre pourrait à la fois décider du titre et du maintien, constituant un duel décisif dans le football italien.