Arsenal vs Newcastle : Avant-match 37ème journée Premier League

Le match important de la 37ème journée de Premier League anglaise entre Arsenal et Newcastle aura lieu le dimanche 18 mai 2025 à 17h30, heure de Paris, au stade Emirates. Arsenal, actuellement deuxième du classement, accueille Newcastle, qui occupe la troisième place. Ces deux équipes se sont affrontées 179 fois depuis 1904. Leur dernière rencontre remonte au mercredi 5 février 2025, lors du match retour de la Coupe de la Ligue, où Newcastle s’est imposé 2-0. Ce match important sera arbitré par Simon Hooper et diffusé en direct sur Canal+.

Composition probable des équipes :

Arsenal (4-3-3) :

David Raya, Myles Lewis Skeie, Jakob Kiwior, William Saliba, Jurrien Timber, Declan Rice, Thomas Partey, Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Bukayo Saka

Newcastle (3-4-2-1) :

Nick Pope, Fabian Schär, Emil Kraft, Daniel Burn, Jacob Murphy, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Valentino Livramento, Harvey Barnes, Anthony Gordon, Alexander Isak

Joueurs suspendus et blessés :

Équipe Joueur Raison Arsenal Gabriel Jesus Blessure au genou Arsenal Mikel Merino Suspension (carton rouge) Arsenal Gabriel Magalhães Blessure aux ischio-jambiers Arsenal Takehiro Tomiyasu Blessure au genou Newcastle Kieran Trippier Blessure au mollet Newcastle Joelinton Blessure au genou Newcastle Lewis Hall Blessure à la jambe Newcastle Matt Targett Blessure à la cuisse

Dernières confrontations directes :

Coupe de la Ligue anglaise | 6 février 2025 : Newcastle 2 - 0 Arsenal

Coupe de la Ligue anglaise | 7 janvier 2025 : Arsenal 0 - 2 Newcastle

Premier League | 3 novembre 2024 : Newcastle 1 - 0 Arsenal

Premier League | 24 février 2024 : Arsenal 4 - 1 Newcastle

Premier League | 4 novembre 2023 : Newcastle 1 - 0 Arsenal

Performance des deux équipes en Premier League cette saison :

Critère Arsenal Newcastle Position au classement 2 3 Nombre de victoires 18 20 Nombre de matchs nuls 14 6 Nombre de défaites 4 10 Moyenne de buts marqués par match 1,83 1,89 Moyenne de buts encaissés par match 0,92 1,25 Nombre de clean sheets 12 13

Statistiques des meilleurs joueurs :

Meilleurs buteurs :

Alexander Isak (Newcastle) – 23 buts

Harvey Barnes (Newcastle) – 9 buts

Kai Havertz (Arsenal) – 9 buts

Meilleurs passeurs :

Jacob Murphy (Newcastle) – 12 passes décisives

Bukayo Saka (Arsenal) – 10 passes décisives

Declan Rice (Arsenal) – 7 passes décisives

Buts + passes décisives :

Alexander Isak (Newcastle) – 29

Jacob Murphy (Newcastle) – 20

Bukayo Saka (Arsenal) – 16

Le match entre Arsenal et Newcastle est l’une des rencontres les plus cruciales de la 37e journée de Premier League, pouvant avoir un impact important sur le classement en haut du tableau. Compte tenu des compositions solides et des joueurs blessés dans les deux équipes, cette rencontre représente une belle opportunité pour les deux clubs de consolider leur position et de lutter pour le titre ou une place en compétitions européennes. Les supporters attendent une confrontation passionnante et pleine de suspense au stade Emirates.