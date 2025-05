Pezeshkian : Ferdowsi, l'immense, a légué un modèle éternel pour la vie culturelle de notre nation

Dans un message adressé à la cérémonie de commémoration du grand sage Abolqassem Ferdowsi, éminent poète épique iranien, Massoud Pezeshkian a déclaré : « En croyant fermement à la nécessité de renforcer les fondements culturels du pays, j’appelle toutes les institutions scientifiques, culturelles, éducatives et médiatiques à considérer la préservation de la langue persane ainsi que la valorisation de la sagesse et de la culture de cette terre comme un devoir culturel, historique et civilisationnel, et à ne ménager aucun effort pour l’honneur de notre chère Iran islamique. »

Le message poursuit :

« La Journée de commémoration de Ferdowsi est une célébration de la langue précieuse qu’est le persan, de l’identité civilisationnelle, et de la grandeur de la culture de l’Iran. C’est un jour où l’âme de chaque Iranien se reflète dans les mots d’un grand homme dont la plume ferme a bâti l’identité nationale sur les piliers de la sagesse, de la foi et de la morale, dans la langue de l’épopée.

Ferdowsi le Grand, à travers son Shahnameh monumental, a non seulement sauvé l’histoire iranienne de l’oubli, mais a aussi légué un modèle éternel de vie culturelle, fondé sur la pensée, la liberté, la justice et la dignité. Aujourd’hui, nous avons besoin de revisiter cet esprit épique – une inspiration dans laquelle ce poète renommé évoque à la fois en surface et en profondeur la libération, la dignité humaine, la fierté nationale et l’espoir de vaincre l’oppression et la corruption.

Le grand peuple iranien, dans toute sa diversité culturelle et linguistique, constitue une seule famille. Ce qui rend possible cette unité et cette cohésion, c’est la foi en Dieu, l’amour de la patrie et l’attachement à une culture commune dont le Shahnameh de Ferdowsi est l’un des plus majestueux piliers. »



