Inter - Lazio : 37e journée Serie A, avant-match 2025

Le match crucial de football entre l’Inter Milan et la Lazio Rome dans le cadre de la 37e journée de Serie A italienne se tiendra le dimanche 18 mai 2025 à 20h45, heure de Paris, au stade Giuseppe Meazza (San Siro, Milan). Avant cette rencontre, l’Inter Milan est classé deuxième au championnat de Serie A, tandis que la Lazio occupe la cinquième place. Depuis 1929, les deux équipes se sont affrontées 183 fois, leur dernier duel datant du mardi 25 février 2025 lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie, où l’Inter a gagné 2-0. L’arbitre de ce match sera Daniele Chiffi.

Composition probable des équipes :

Inter (3-5-2) :

Samir Handanović, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Jan Orel Bisck, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Marcus Thuram, Mehdi Taremi

Lazio (4-2-3-1) :

Kristos Mandas, Elseid Hysaj, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Adam Marušić, Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella, Fisayo Bashiro, Boulaye Dia, Pedro Rodríguez, Valentin Castiglianos Joueurs suspendus et blessés :

Équipe Joueur Raison Inter Lautaro Martínez Blessure à la cuisse Inter Davide Frattesi Blessure au genou Inter Valentin Carboni Blessure au genou Lazio Patrick Blessure à la jambe Lazio Manuel Lazzari Blessure à la cuisse Lazio Luca Pellegrini Suspension (carton jaune) Lazio Mattia Zaccagni Suspension (carton jaune)

Derniers résultats des confrontations directes :

Équipe à domicile Résultat Équipe visiteuse Date du match Compétition Inter 2-0 Lazio Mardi 25 février 2025 Coupe d’Italie Lazio 0-6 Inter Dimanche 17 décembre 2023 Serie A italienne Inter 1-1 Lazio Samedi 20 mai 2023 Serie A italienne Inter 3-0 Lazio 17 novembre 2022 Supercoupe d’Italie Lazio 0-2 Inter Samedi 29 octobre 2022 Serie A italienne

Performance générale des deux équipes lors de la saison en cours de Serie A :

Critère Inter Lazio Classement 2 5 Nombre de victoires 23 18 Nombre de matchs nuls 8 10 Nombre de défaites 5 8 Moyenne de buts marqués 2,08 1,64 Moyenne de buts encaissés 0,92 1,28 Nombre de clean sheets 15 9

Meilleurs joueurs des deux équipes :

Classement Nom du joueur Équipe Nombre Meilleurs buteurs Marcus Thuram Inter 14 buts Lautaro Martínez Inter 12 buts Valentin Castanios Lazio 10 buts Meilleurs passeurs Nuno Tavares Lazio 8 passes décisives Federico Dimarco Inter 7 passes décisives Nicolò Barella Inter 6 passes décisives Buts + passes Marcus Thuram Inter 18 (buts + passes) Lautaro Martínez Inter 15 (buts + passes) Mattia Zaccagni Lazio 14 (buts + passes)

Le match entre l’Inter et la Lazio est l’une des rencontres majeures de la 37ᵉ journée de la Serie A, pouvant avoir un impact significatif sur le classement. Compte tenu des compositions, de la forme et de l’historique des deux équipes, on s’attend à un match passionnant et riche en buts.