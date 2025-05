Arsenal 1-0 Newcastle | Qualification pour la Ligue des champions confirmée

Arsenal 1-0 Newcastle : Grâce à un tir magnifique de Declan Rice, les Gunners assurent leur place de dauphin

Lors de la 37e journée de Premier League, Arsenal recevait Newcastle au stade Emirates et a réussi à s’imposer grâce à l’unique but splendide de Declan Rice. Cette victoire permet à Arsenal de quasiment assurer sa qualification pour la Ligue des champions et de se rassurer quant à sa deuxième place. Après avoir laissé le titre à Liverpool, Arsenal est entré sur le terrain aujourd’hui pour consolider sa deuxième place et garantir sa place en Ligue des champions. Bien qu’en début de match les Gunners semblaient dominer, Newcastle a multiplié les attaques dangereuses et a eu un léger avantage en première mi-temps. Durant cette période, le gardien d’Arsenal, David Raya, a réalisé deux arrêts exceptionnels, empêchant Newcastle de marquer. De son côté, Arteta, mécontent du moral bas de ses joueurs, a tenté de les remotiver à la pause. Havertz, de retour après une longue blessure, est entré en seconde période à la place de Saka. La seconde mi-temps a débuté avec un Arsenal transformé qui a pris le contrôle du jeu. À la 55e minute, Ødegaard, d’une passe précise depuis l’extérieur de la surface, a envoyé le ballon à Declan Rice, qui a marqué d’un tir splendide dans le coin du but de Nick Pope, portant le score à 1-0. Après ce but, Arsenal a eu plusieurs autres occasions, mais n’a pas réussi à creuser l’écart. Le match s’est terminé sur ce score, permettant à Arsenal d’atteindre 71 points et d’accroître son avance à cinq points sur Newcastle, Chelsea et Aston Villa. Grâce à une meilleure différence de buts, même en cas de défaite lors de la dernière journée et d’une victoire complète de Manchester City, les Gunners ne perdront pas leur place en Ligue des champions et valident leur deuxième position en Premier League.

Description du but :

La perte du ballon de Gordon sur le côté droit du terrain a permis à Arsenal de lancer une attaque dangereuse. Ødegaard, d’une passe précise, a servi Declan Rice, qui a expédié un tir magnifique dans le coin du but de Nick Pope, inscrivant l’unique but de la rencontre.