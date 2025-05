Un accord avec les États-Unis est possible à condition qu'ils renoncent à une approche fondée sur la coercition (Pezeshkian)

Lors d’une rencontre avec Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, dimanche 18 mai, en marge de la réunion du « Forum de dialogue de Téhéran 2025 », le président iranien Massoud Pezeshkian, a souligné les relations fraternelles et sincères entre les deux pays. Il a exprimé l’espoir que les interactions et accords conclus soient mis en œuvre dans les plus brefs délais et que leurs résultats se manifestent au profit des intérêts communs des deux nations.

Le président a ajouté : Il ne fait aucun doute que la réalisation des projets communs et le renforcement de la coopération bilatérale entraîneront également des évolutions positives dans la région.

Pezeshkian a poursuivi en soulignant les liens profonds entre les deux pays, exprimant l’espoir qu’avec une collaboration mutuelle et une interaction constructive avec les autres pays de la région, ils puissent apporter paix, sécurité, prospérité et progrès à leurs peuples.

Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a transmis les chaleureuses salutations de l’Émir du Qatar au président iranien et a salué les propos de ce dernier lors de la cérémonie d’ouverture du Forum de dialogue. Il a exprimé l’espoir que cette approche sage puisse servir de base à l’instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Faisant référence à la situation sensible qui prévaut dans la région et dans le monde, il a souligné que cette conjoncture exige une intensification des interactions et la poursuite d’une coopération étroite entre les pays de la région.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a poursuivi : Le Qatar a toujours soutenu le droit de la République islamique d’Iran et s’est tenu à ses côtés ; ce soutien découle d’un attachement mutuel et d’un lien qui dépasse la politique — une fraternité religieuse.

Mohammed ben Abdulrahman Al Thani a ajouté : L’expérience a montré que la pression et l’imposition n’ont donné aucun résultat face à la République islamique d’Iran, et que ce qui s’est avéré efficace, c’est le dialogue et la compréhension. Nous espérons qu’au cours de l’année à venir, l’Iran connaîtra encore plus de succès et de prestige sur la scène politique.