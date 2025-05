Pezeshkian espère que les discussions entre l’Iran et les États-Unis aboutiront à un «accord juste et garant de la stabilité dans la région»

En marge du « Forum de dialogue de Téhéran 2025 », Massoud Pezeshkian a rencontré Badr Al-Busaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman, dimanche 18 mai. Il a salué le niveau très satisfaisant des relations bilatérales ainsi que le rôle bienveillant, engagé et constructif du gouvernement omanais dans l’accueil des négociations indirectes entre la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique. Il a espéré qu’avec les efforts et les intentions sincères et honnêtes du Sultan Haitham ben Tariq, ces discussions aboutiront à un accord juste et garantissant la paix et la stabilité durables dans la région.

Le président iranien, insistant sur la nécessité d’une plus grande convergence entre les pays islamiques, a souligné : Plus les pays musulmans et frères se rapprochent les uns des autres et renforcent leur coopération, plus les ennemis de la communauté islamique seront découragés dans leurs tentatives de semer la discorde et la division.

Pezeshkian, annonçant la volonté de la République islamique d’Iran d’élargir les échanges et la coopération dans tous les domaines — commercial, politique, économique, scientifique et technologique — avec les pays islamiques, en particulier le pays frère et ami qu’est Oman, a ajouté : Mon prochain voyage à Oman, prévu pour la semaine prochaine, pourrait constituer un tournant dans l’approfondissement des relations globales entre les deux pays. Nous espérons que ses résultats et retombées concrètes profiteront véritablement aux deux nations.

Le président a également exprimé l’espoir qu’avec une coopération et une synergie accrues entre les pays de la région, il soit possible de construire une région où les populations vivent dans la prospérité, le confort et la justice.