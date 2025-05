La nation iranienne considère véritablement le peuple du Kurdistan irakien comme ses frères (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian, dimanche 18 mai, lors de sa rencontre avec Nechirvan Barzani, président de la région autonome du Kurdistan irakien, tenue en marge du « Forum de dialogue de Téhéran 2025 », a exprimé la sincérité des relations bilatérales en déclarant : « Nous vous considérons véritablement comme nos frères et croyons qu’à travers une coopération et une interaction communes, nous pouvons accomplir des actions importantes et efficaces pour la croissance et le développement de la région. »

Le président a qualifié l’expansion des échanges et de la coopération dans les domaines frontalier, commercial, économique, scientifique, culturel et des investissements comme étant parmi les axes importants de collaboration entre la République islamique d’Iran et la région autonome du Kurdistan irakien, insistant sur la nécessité de tirer parti de ces potentialités pour renforcer les relations.