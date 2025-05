Les conditions nécessaires pour renforcer davantage la coopération entre l’Iran et le Tadjikistan sont réunies (Pezeshkian)

Téhéran (IRNA)- Le président iranien, en faisant référence au niveau excellent des relations entre l’Iran et le Tadjikistan, a souligné que les conditions nécessaires sont réunies pour renforcer et développer davantage la coopération dans les domaines commercial, économique, politique, scientifique et sécuritaire.

Massoud Pezeshkian, dimanche 18 mai, en marge du « Forum de dialogue de Téhéran 2025 », lors de sa rencontre avec M. Serajeddin Mehraddin, ministre des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan, a souligné, en référence au niveau excellent des relations bilatérales, que les conditions nécessaires sont réunies pour renforcer et développer davantage la coopération dans les domaines commercial, économique, politique, scientifique et sécuritaire. Le président iranien, faisant également référence aux capacités existantes, a déclaré : Nous pouvons, en créant des conditions favorables à la coopération active des commerçants, industriels et universitaires, enrichir les interactions bilatérales et ouvrir la voie à la croissance, à la prospérité et au progrès communs des deux nations.