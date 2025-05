Araghchi : L'enrichissement en Iran se poursuivra — qu’un accord soit conclu ou non

"Mais l’Iran n’est responsable que de sa propre conduite. C’est pourquoi notre politique reste d’éviter toute négociation publique, en particulier dans la conjoncture actuelle où on assisste à des divergences croissantes entre les positions publiques et privées des Américains, et des fluctuations hebdomadaires de leur ligne."

"Notre position quant aux droits de l’Iran, en tant que membre du Traité de non-prolifération (TNP), est claire et non sujette à interprétation. Il n’existe aucun scénario ou situation dans lequel le peuple iranien accepterait d’être privé de ses droits. La maîtrise de la technologie de l’enrichissement est un acquis national, fruit d’années d’efforts scientifiques et de sacrifices considérables, y compris en vies humaines."

"Si les États-Unis souhaitent sincèrement empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire, un accord est à portée de main. Nous sommes prêts à engager un dialogue sérieux pour garantir que ce scénario ne se réalise jamais. Mais dans tous les cas, l’enrichissement en Iran — qu’un accord soit conclu ou non — continuera."