Le président iranien transmet un message au pape Léon XIV

Dans le cadre de sa tradition enracinée de diplomatie culturelle et de dialogue interconfessionnel, la République islamique d’Iran a envoyé un émissaire de haut rang au Vatican pour participer à la cérémonie officielle d’inauguration du pontificat du pape Léon XIV et transmettre un message de paix et de solidarité du président iranien au nouveau chef spirituel des catholiques du monde.

Au nom de Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, M. Salehi-Amiri a remis un message de félicitations, de réflexion et de coopération de la nation iranienne au pape Léon XIV.

Voici des extraits du message :

> « Votre Sainteté, Pape Léon XIV,

C’est avec le plus grand respect que je vous adresse mes félicitations les plus sincères à l’occasion de votre élection à la tête de l’Église catholique. Le monde dans lequel nous vivons est confronté à des crises profondes, tant matérielles que spirituelles – des défis dont la résolution ne peut se faire qu’avec l’aide divine et la coopération sincère entre les croyants des religions monothéistes. »

Le président Pezeshkian met en garde contre la montée du matérialisme, le déclin de la spiritualité, la généralisation de la violence, de l’injustice et de la discrimination, soulignant la nécessité d’un retour aux valeurs divines et humaines. Il déplore l’affaiblissement de l’éthique dans la civilisation moderne et ses conséquences : l’érosion de la justice, de la dignité humaine et de la solidarité.

Plus loin dans le message, il insiste sur le rôle irremplaçable du dialogue structuré entre les religions à notre époque. Il exprime la disponibilité de l’Iran à approfondir ses relations avec le Saint-Siège pour œuvrer ensemble à la paix, à la justice, à la spiritualité, et à la défense des opprimés dans le monde.

« Aujourd’hui plus que jamais, l’humanité a besoin d’une alliance morale des religions divines pour alléger les souffrances, raviver les valeurs spirituelles, et lutter contre l’extrémisme, la guerre, la pauvreté et les inégalités. La République islamique d’Iran, fidèle à ses principes divins et humains, est prête à toute coopération constructive avec le Saint-Siège pour promouvoir la paix mondiale et développer des relations bilatérales. »

Le message se conclut par des vœux de succès et de santé adressés au pape Léon XIV, avec l’espoir que ses objectifs élevés au service de l’humanité et de l’élévation spirituelle du monde se réalisent pleinement.